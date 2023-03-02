В финал всероссийской олимпиады вышли 82 школьника из ДНР

Региональный этап прошел с 10 по 20 февраля (архивное фото)

Региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников объединил в ДНР 274 школьника. Об этом сегодня сообщила министр образования и науки Республики Ольга Колударова.

- В региональном этапе Всероссийской олимпиады для школьников приняли участие 274 обучающихся, из них - 82 победители и призеры. Дальше победители и призеры должны представить Республику на заключительном этапе, - цитирует Ольгу Колударову ДАН.

Региональный этап прошел с 10 по 20 февраля. По словам министра, основная сложность проведения олимпиадных соревнований была в обеспечении безопасности ее участников.

Всероссийская олимпиада - самое масштабное интеллектуальное состязание среди школьников России. К ней допускаются учащиеся 4-11-х классов. Проходит в четыре этапа: школьный, межшкольный, региональный, заключительный. Победители и призеры последнего зачисляются без вступительных испытаний в государственные вузы РФ в соответствии с профилем олимпиады. Право на льготу сохраняется в течение 4 лет.

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