В ДНР откроется центр военно-спортивной подготовки молодежи

За год обучат не меньше девяти тысяч человек (архивное фото)

В мае в ДНР откроется центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Вице-премьер Юрий Трутнев и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко провели совещание с руководителями регионов, в которых уже в мае заработают эти центры. Они будут размещены в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

В каждом из таких центров пройдет обучение смена из 300 человек возрастом от 14 до 35 лет. Для обучения отобрано 216 инструкторов, которые сейчас проходят подготовку. Учреждения нацелены на подготовку и обучение молодежи, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ.

Ключевая роль в создании центров отведена Российскому союзу боевых искусств (РСБИ), который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. За 17 лет своего существования РСБИ воспитал почти 3 тысячи мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, более 150 заслуженных мастеров спорта России.

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