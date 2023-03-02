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НовостиОбщество2 марта 2023 14:25

В ДНР откроется центр военно-спортивной подготовки молодежи

Республику выбрали одним из двенадцати пилотных регионов России, где создадут такие центры
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
За год обучат не меньше девяти тысяч человек (архивное фото)

За год обучат не меньше девяти тысяч человек (архивное фото)

В мае в ДНР откроется центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Вице-премьер Юрий Трутнев и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко провели совещание с руководителями регионов, в которых уже в мае заработают эти центры. Они будут размещены в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

В каждом из таких центров пройдет обучение смена из 300 человек возрастом от 14 до 35 лет. Для обучения отобрано 216 инструкторов, которые сейчас проходят подготовку. Учреждения нацелены на подготовку и обучение молодежи, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ.

Ключевая роль в создании центров отведена Российскому союзу боевых искусств (РСБИ), который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. За 17 лет своего существования РСБИ воспитал почти 3 тысячи мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, более 150 заслуженных мастеров спорта России.

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