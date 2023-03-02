В ЛНР выдали первые полисы ОМС

Первый полис ОМС вручили семье Шкляровых из Луганска. Фото: Администрация Главы ЛНР

В Луганске открыли первый среди четырех новых регионов Российской Федерации территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Во время торжественного открытия временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил первый полис ОМС семье Шкляровых. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

- Аналогичные документы были вручены маме с ребенком, нуждающимся в специализированном лечении, и жительнице Республики, которая вскоре станет мамой, - добавили в ЛИЦ.

Напомним, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Луганске располагается по адресу: площадь Героев Великой Отечественной войны, 10.

- Безусловно, полис - это гарантия того, что все жители Луганской Народной Республики получают право на оказание бесплатной медицинской помощи и приобретение всех жизненно необходимых лекарств на территории всей России, - сказал врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

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