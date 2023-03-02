В ЛНР семьи получили почти 2,5 тысячи сертификатов на материнский капитал

Размер материнского капитала в этом году составляет 586,9 тысяч рублей на первого и 775,6 тысяч рублей на второго ребенка. Фото: Архив "КП"

В ЛНР семьи получили 2 490 сертификатов на материнский капитал. К рассмотрению приняты около 2,8 тысяч заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ЛНР.

Размер материнского капитала в этом году составляет 586,9 тысяч рублей на первого и 775,6 тысяч рублей на второго ребенка, если семья не получала сертификат на первенца. Сумма для семей, которые получили материнский сертификат на первого ребенка, при рождении второго ребенка составляет 188,6 тысяч рублей.

Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 21 февраля предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске открыли территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Это первое отделение ТФОМС в новых регионах России (подробнее)