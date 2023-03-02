В Луганске открыли территориальный фонд обязательного медицинского страхования

В Луганске открыли ТФОМС. Фото: Администрация Главы ЛНР

В столице Луганской Народной Республики открылся территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Красную ленточку перерезали временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник и министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- Это очередной большой интеграционный шаг в правовое социальное поле Российской Федерации, - говорит Леонид Пасечник. - Безусловно, полис - это гарантия того, что все жители Луганской Народной Республики получают право на оказание бесплатной медицинской помощи и приобретение всех жизненно необходимых лекарств на территории всей России.

Глава здравоохранительного ведомства ЛНР Наталия Пащенко отметила, что Республика стала первой среди четырех новых регионов России, где был открыт территориальный фонд ОМС.

- Вся медицинская помощь, естественно, доступна в полном объеме нашим жителям, в том числе и без наличия медицинского полиса, - подчеркнула Пащенко.

ТФОМС в Луганске располагается по адресу: площадь Героев Великой Отечественной войны, 10.

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