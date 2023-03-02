Под Волновахой ввели карантин по бешенству

Заболевшая лиса нападает на людей и животных. Фото: livejournal.com

В селе Петровское, что в Волновахском районе, установили карантин по бешенству животных. Карантинные ограничения ввел глава райадминистрации Константин Зинченко, сообщила пресс-служба администрации района.

- К угрожаемой зоне относится вся территория села Петровское Волновахского района ДНР, - говорится в сообщении.

Карантинные ограничения включают в себя профилактическую вакцинацию собак и кошек.

На территории ДНР бешенством болеют дикие животные (волки, лисицы, шакалы, барсуки, куницы и енотовидные собаки), домашние (собаки, кошки), сельскохозяйственные животные (коровы, овцы, козы, свиньи), летучие мыши, мышевидные грызуны (в основном крысы).

Человек может заразиться не только при укусе больным животным, но и при попадании его слюны на слизистые, поврежденную кожу. Заражение может происходить через предметы (веревки, палки), одежду, загрязненные слюной бешеных животных, а также при снятии шуцры и разделке туш больных животных.

Жертвами часто оказываются дети в возрасте от 5 до 14 лет. При игре с животными они могут пучить более серьезные укусы или же не рассказать о полученных укусах.

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