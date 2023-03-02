ПСБ установил в торговых сетях ДНР больше трех тысяч терминалов безналичного расчета

Заплатить за покупки в супермаркете карточкой теперь не проблема Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 3,2 тысяч терминалов Промсвязьбанка (ПСБ) для безналичного приема платежей установлены на территории ДНР. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу банка.

- ПСБ продолжает расширять сеть терминалов для приема платежей банковскими картами в торговых точках Республики. Банк подключил уже более 3200 терминалов безналичной оплаты в ДНР, - прокомментировали в банке.

Наряду с услугами эквайринга предпринимателям в офисах ПСБ доступен личный кабинет в интернет- и мобильном банке. Компании также могут открывать и обслуживать расчетные счета в ПСБ, выпускать корпоративные банковские карты, оформлять зарплатные проекты и подключать сервис возмещения выручки по эквайрингу.

В октябре прошлого года сообщалось, что ПСБ установил в Республике более 700 терминалов оплаты товаров и услуг. Таким образом, число аппаратов с осени увеличилось в 4,5 раза.

ПАО Промсвязьбанк - один из крупнейших банков РФ. В июне 2022 года начал работу в ДНР. В январе 2023-го региональным парламентом принят закон, регламентирующий преобразование ЦРБ ДНР в общество с ограниченной ответственностью для дальнейшей продажи в пользу ПСБ. В феврале этого года ПАО «Промсвязьбанк»» приобрел ООО «ПСБ Донецк».

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