Денис Пушилин: С военным билетом в Миграционной службе и МРЭО теперь принимают без очереди

поручения. Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Дениса Пушилина бойцы, защитники Республики, часто просят помочь ускорить подачу документов на российский паспорт. Сейчас в подразделениях Миграционной службы очереди. А военнослужащим тратить на их свое время, в которое можно непосредственно участвовать в СВО, восстанавливать силы или проходить реабилитацию, нецелесообразно.

- Не раз сталкивался, когда при встречах бойцы просили помочь ускорить подачу документов на российский паспорт в Миграционной службе – им приходится в увольнении тратить на очереди целый день. Такое же положение и в МРЭО, - рассказал в своем телеграм-канале Денис Владимирович, добавив, что в этих ведомствах знают о проблеме и делают все возможное для ускорения процесса.

- Но сейчас не об этом, - продолжил он. - Наши военнослужащие точно заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке. И этот вопрос уже решен. Дано распоряжение всем отделениям Миграционной службы, а также МРЭО при наличии военного билета принимать без очереди.

Руководитель Республики поблагодарил МВД ДНР за быстрое выполнение своего поручения.

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