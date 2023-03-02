В ДНР разработали проект региональной программы социально-экономического развития

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудил с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным социально-экономическое развитие Республики. Фото: Минстрой ДНР

По поручению Президента России Правительством Российской Федерации совместно с региональными органами власти разрабатываются программы социально-экономического развития новых субъектов РФ. Программы призваны обеспечить достижение новыми регионами России к 2030 году уровня среднероссийских показателей качества жизни граждан Российской Федерации и общероссийского уровня социально-экономического развития.

- Совместно с Минстроем России Правительством ДНР в максимально сжатые сроки разработан проект региональной программы социально-экономического развития. Проект учитывает текущие процессы интеграции Республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также перспективные направления дальнейшего развития региона, - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

В основе документа - комплексный подход, который учитывает полный спектр направлений социально-экономического развития: социальную политику, здравоохранение, образование, поддержку экономики, включая промышленность и сельское хозяйство, транспорт, дорожное и жилищное строительство, ЖКХ.

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