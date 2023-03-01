ВСУ ранили пожилого мужчину на западе Донецка

Небольшой поселок Александровка на окраине Донецка практически вплотную примыкает к Марьинке и находится на огневом рубеже Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела со стороны украинских боевиков в поселке Александровка на западной окраине Донецка пострадал мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Населенный пункт Александровка: по улице Горького, 364 ранен мужчина 1948 горда рождения, - проинформировали наблюдатели.

По данным представительства, противник открыл огонь по поселку в 18:45 со стороны оккупированной им Максимильяновки. Оттуда были выпущены 10 ракет из РСЗО.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня вечером украинские боевики подвергли массированному обстрелу также Петровский район Донецка. Первый удар по нему был нанесен ВСУ в 17:30 с их позиций в Курахово, откуда были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм. В течение следующего часа из оккупированной Красногоровки в этом же направлении последовали 40 ракет из РСЗО. В результате обстрела по улице Стаханова получили повреждения котельная микрорайона № 4 и три многоквартирных жилых дома.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Украинские боевики убили подростка в Петровском районе Донецка

Район весь день находится под обстрелом ВФУ (подробнее)