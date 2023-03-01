В ЛНР сообщили, что 40 защитников Республики после месяцев украинского плена возвращаются домой

Рано утром 2 марта бойцы ступят ногой на родную луганскую землю. Фото: ТГ/Сердюкова

Сорок защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена в ходе прошедшего 16 февраля обмена, возвращаются домой. Об этом сообщил врио Главы Республики Леонид Пасечник.

- Сразу 40 сынов луганской земли после месяцев плена возвращаются домой в сопровождении представителя омбудсмена Луганской Народной Республики Виктории Сердюковой, - проинформировал руководитель региона в своем телеграм-канале.

По словам Пасечника, долгожданная встреча с родными и семьями уже не за горами, и бойцы радостно шлют видеоприветы близким и родным. «Очень хочу увидеть сестру, любимую женщину, дочку» - так говорят освобожденные военнослужащие. В застенках противника им помогли выжить только вера и мысли о самых близких людях.

- Поздравляю ребят с возвращением, а мы продолжаем работать над освобождением каждого героя Луганщины! - отметил лидер ЛНР.

Тем временем омбудсмен Республики уточнила, что рано утром 2 марта бойцы ступят ногой на родную луганскую землю. Впереди их ждет долгий курс лечения и реабилитации, восстановление утраченных документов и адаптация к нормальной жизни. Но главное - они вернулись домой.

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