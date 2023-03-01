ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО, зафиксированы прилеты в жилые дома и котельную

Тем временем пиротехники разминировали данную часть территории города. Фото: МЧС ДНР
Сегодня вечером украинские боевики вновь подвергли массированному обстрелу Петровский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Там уточнили, что первый удар был нанесен ВСУ с их позиций в Курахово в 17:30, откуда по Петровскому району были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм. В течение следующего часа из оккупированной Красногоровки в этом же направлении последовали 40 ракет из РСЗО.
В результате обстрела пострадала инфраструктура Петровского района. По данным СЦКК, по улице Стаханова получили повреждения котельная микрорайона № 4 и три многоквартирных жилых дома.
Тем временем в мэрии сообщили, что в Петровском районе Донецка группа пиротехников Республиканского спасательного центра МЧС ДНР привлекалась для обработки поступивших заявок по обнаружению и обезвреживанию противопехотных мин «Лепесток». Как сообщили в ведомстве, саперы обезвредили в общей сложности около 200 противопехотных мин.
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