Под Волновахой в результате обстрела ВСУ был ранен мужчина

Пострадавший 1958 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня днем украинские боевики обстреляли поселок Владимировка под Волновахой, в результате чего был ранен мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что на момент обстрела мужчина находился на улице Федора Соловьева.

- Населенный пункт Владимировка (включена в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Федора Соловьева, 84 «а» ранен мужчина 1958 года рождения, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что украинские военные вели огонь со стороны села Богоявленка под Угледаром, откуда в 12:40 выпустили три снаряда «натовского» образца калибра 155 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные территории Донецкой Народной Республики все еще продолжают подвергаться украинским обстрелам. Так, в городе Светлодарск с мая прошлого года огнем ВСУ были повреждены более 100 многоквартирных и частных домов. В некоторых - зафиксированы прямые попадания снарядов.

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