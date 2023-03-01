В ДНР приняли более тысячи заявлений на выплату материнского капитала, большинство уже одобрены

Теперь материнский капитал в Республике могут оформить еще больше семей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике приняли свыше тысячи заявлений на назначение материнского капитала. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Социального фонда России.

- На данный момент в ДНР принято 1 200 заявлений на материнский капитал, - заявили там, добавив, что большинство заявок уже одобрены.

Напомним, теперь материнский капитал в ДНР могут оформить еще больше семей. В обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, в которых есть дети, родившиеся начиная с 2007 года - то есть с того момента, как эта программа начала действовать по территории всей России.

Соцфонд РФ тут же озвучил пояснения. В ведомстве отметили, что семьи смогут обращаться за средствами материнского капитала по правилам, действовавшим на момент рождения ребенка.

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