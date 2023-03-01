В ЛНР для маломобильных граждан пересмотр пенсий организуют на дому

С 1 марта жители Республики получили возможность переоформить пенсии по российскому законодательству Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Луганской Народной Республике для маломобильных граждан пересмотр размера пенсий организуют на дому. Об этом сообщили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЛНР.

Там утончили, что графики будут составляться по мере приема граждан.

- Если человек по своим физическим возможностям не сможет прийти к нам, мы по мере приема населения будем составлять графики, кого посетить на дому. Потом будет посещение нашего населения на дому, - заявила управляющий отделением Татьяна Васильева.

Напомним, что с 1 марта жители Луганской Народной Республики получили возможность переоформить пенсии по российскому законодательству. Подать заявление на пересмотр выплаты могут только жители Республики с гражданством РФ. Прием граждан проводится в клиентских службах Соцфонда по всей территории ЛНР.

По словам Васильевой, уменьшения пенсий не будет. Пересмотр их размера не предполагает прекращения, приостановления или отмены выплаты. Поэтому пенсия, конечно же, будет выплачиваться и дальше. Выплатные ведомости на март уже сформированы.

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