Освобожденный Светлодарск в ДНР продолжает подвергаться украинским обстрелам, в городе повреждены более 100 домов

Город Светлодарск был освобожден в конце мая 2022 года. Фото: ТГ/Захаревич

Освобожденные территории Донецкой Народной Республики все еще продолжают подвергаться украинским обстрелам. Так, в Светлодарске с мая прошлого года огнем ВСУ были повреждены более 100 многоквартирных и частных домов. В некоторых - зафиксированы прямые попадания снарядов. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Максим Козловский.

- С мая 2022 года в городе из-за обстрелов пострадал 41 дом частного сектора, частично пострадали 45 домов многоквартирного жилого фонда (остекление), в 11 домах многоквартирного жилого фонда зафиксировано прямое попадание, - проинформировал он.

По словам мэра, украинскими обстрелами был разрушен также ряд социальных объектов города - Дворец культуры, детский сад и хозяйственные постройки больницы. В трех школах, трех детсадах, спорткомплексе и центре детского творчества повреждены стекла. Кроме того, в Светлодарске пострадали гостиница и ресторан.

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