В ДНР с начала спецоперации отправились на фронт порядка 2,5 тысяч народных дружинников

В ДНР за возрождение Народной дружины взялись в 2019 году, ее активисты также оказывают поддержку жителям освобожденных территорий и занимаются гуманитарной деятельностью. Фото: ТГ/Пушилин

За годы своего существования Народная дружина в ДНР объединила вокруг себя почти 3,5 тысячи юношей и девушек. Большинство из них ушли на передовую сразу же после начала спецоперации. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который поздравил участников этой общественной организации с четвертой годовщиной ее создания.

- Когда на земле Донбасса началась освободительная операция, порядка 2,5 тысячи дружинников по велению сердца отправились в призывные пункты, чтобы с оружием в руках отстаивать свободу региона и суверенитет России, - рассказал он.

Руководитель Республики также подчеркнул, что направления работы общественников самые разные - начиная от гуманитарной деятельности и заканчивая помощью правоохранительным органам и сохранением памятников исторического наследия.

- От всей души поздравляю Народную дружину Республики с днем рождения организации. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед и заряжайте своим искренним энтузиазмом окружающих! - написал Денис Пушилин.

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