В ЛНР в результате повреждения экскаватором воздушной линии электропередачи погиб работник дорожной службы

Виной всему стало повреждение воздушной линии электропередачи экскаватором. Фото: mintek-dnr.ru

В селе Роскошное Лутугинского района в результате несчастного случая погиб работник дорожной службы. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

Там уточнили, что виной всему стало повреждение экскаватором воздушной линии электропередачи (ЛЭП), после чего автодорожника ударило током. Это и привело к смертельному исходу.

- 28 февраля в 15:18 в селе Роскошное на автодороге Н-21 при выполнении дорожных работ экскаватором повреждена воздушная ЛЭП. От поражения электрическим током погиб работник дорожной службы - мужчина 1977 года рождения, - рассказали в ведомстве.

В спасательной службе сообщили, что сняли тело погибшего с крыши экскаватора с помощью мягких носилок.

Тем временем в Лисичанске в районе понтонной переправы едва не утонула женщина. Узнав о том, что жительница города находится в беде, на вызов немедленно выехали спасатели. К месту происшествия они прибыли на личном автотранспорте, так как вся техника и дежурный караул были задействованы в ликвидации пожара.

- С помощью спасательного круга женщине помогли выбраться на берег и передали сотрудникам скорой помощи, - проинформировали в МЧС.

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