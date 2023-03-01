Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ утром обстреляли западную часть Донецка. Фото (архив): ДНР онлайн

Сегодня утром украинские боевики обстреляли западную часть Донецка. Чуть позже под ударом оказался также север столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Ссылаясь на данные СЦКК ДНР, он уточнил, что в направлении Петровского и Кировского районов Донецка противник выпустил 10 ракет из реактивной системы залпового огня. А по Киевскому и Куйбышевскому - 5 артиллерийских снарядов калибром 155 мм натовского образца.

Кроме того, мэр предупредил дончан про еще одну опасность - ВСУ продолжают дистанционно минировать город.

- В 07:20 на территории Петровского района (поселок шахты № 29) обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» по улицам Гоголя, Вятской, Свободной, Глазунова, Павлова, - проинформировал Кулемзин.

Градоначальник попросил жителей быть предельно осторожными и информировать детей о подстерегающих их минных ловушках.

- При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101, - напомнил он.

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