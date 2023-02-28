«Теперь район возрождается»: Глава ЛНР рассказал, что изменилось в Станице Луганской спустя год после освобождения

Власти ЛНР дали вторую жизнь овощеводству на территории района

Прошел ровно год с момента освобождения поселка Станица Луганская в ЛНР. Восемь лет населенный пункт был оторван от Луганска и не мог развиваться. За год с освобождения власти Республики наладили здесь производство, в том числе тепличное овощеводство, а также медицину и образование. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Получило вторую жизнь тепличное овощеводство – одна из ключевых сфер его экономики. Впервые ни один килограмм овощей не был утилизирован: выращенной продукции оказалось меньше, чем востребовано в ЛНР. Республика располагает возможностями предоставить меры поддержки, чтобы производители могли нарастить объемы выращиваемой продукции, — отметил врио Главы Республики.

Леонид Пасечник добавил, что власти ЛНР оборудовали фельдшерско-акушерский пункт в Степном, где жители годами получали помощь в неприспособленном помещении. Всего в районе есть три таких пункта, и еще три планируют разместить в малодоступных поселках.

— Задач еще много. С руководством района продолжаем работу по развитию инфраструктуры и экономики региона, — подчеркнул Пасечник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Пасечник назначил новых членов избирательной комиссии ЛНР

В состав комиссии вошли шесть человек (подробнее)