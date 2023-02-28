С апреля пропускная способность КПП на границах ДНР вырастет в два раза

Уж весной пропускная способность КПП увеличится в два раза. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике появится новый пункт пропуска — КПП «Ульяновское – Шрамко». С апреля пропускная способность уже существующих КПП увеличиться в два раза, а к концу лета скорость прохождения границы станет еще более ощутимой. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— На каждом из трех существующих КПП планируются мероприятия, позволяющие значительно ускорить их прохождение. Это оснащение дополнительным оборудованием, расширение дорог с увеличением количества полос. Появится новый пункт пропуска «Ульяновское – Шрамко», — отметил Денис Пушилин. — Первый результат будет уже в апреле – пропускная способность вырастет более чем в два раза.

Врио Главы ДНР добавил, что благодаря таким мерам фуры с продуктами и другими товарами смогут проходить границу быстрее. Это поможет снизить цены и насыть рынок Республики.

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