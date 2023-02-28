В результате удара ВФУ по Кировскому району Донецка пострадали шесть мирных жителей

Под огнем ВФУ оказались Кировский и Петровский районы города (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка. В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— По улице Петровского ранены мужчины 1964, 1974, 1978, 1974 годов рождения. На автомобильном мосту по улице Петровского ранен парень 2004 и девушка 2002 годов рождения, — отметили в ведомстве.
В СЦКК ДНР подчеркнули, что прямое попадание зафиксировано в многоквартирные жилые дома на улице Петровского, а также в автомобильный мост, который связывает Кировский и Петровский районы. Ранее в Кировском районе Донецка обнаружили запрещенные противопехотные мины «Лепесток» на улицах Терешковой, Дмитрия Донского и Текстильщиков.
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