В результате удара ВФУ по Кировскому району Донецка пострадали шесть мирных жителей

Под огнем ВФУ оказались Кировский и Петровский районы города (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка. В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Петровского ранены мужчины 1964, 1974, 1978, 1974 годов рождения. На автомобильном мосту по улице Петровского ранен парень 2004 и девушка 2002 годов рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что прямое попадание зафиксировано в многоквартирные жилые дома на улице Петровского, а также в автомобильный мост, который связывает Кировский и Петровский районы. Ранее в Кировском районе Донецка обнаружили запрещенные противопехотные мины «Лепесток» на улицах Терешковой, Дмитрия Донского и Текстильщиков.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое мирных жителей Стаханова пострадали в результате повторного обстрела

Город вновь подвергся обстрелу со стороны ВФУ (подробнее)