В ДНР начнут выдавать российские паспорта в МФЦ

Получить паспорта можно будет в ближайшем отделении МФЦ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Донецкой Народной Республики в скором времени смогут получать паспорта Российской Федерации в местных отделениях МФЦ. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правительства Республики Рустам Мингазов.

— В ближайшее время планируем начать первичную выдачу паспортов РФ через МФЦ. Там же будут оборудованы места для принятия присяги, — подчеркнул Мингазов.

Зампред отметил, что власти Республики сейчас активно работают над инвестиционной привлекательностью региона, но и сейчас ДНР — самый привлекательный для инвестиций регион России.

— ДНР — это сейчас самый инвестиционно привлекательный регион России. Сейчас мы активно привлекаем инвесторов, которые будут брать в аренду наши угледобывающие предприятия.

Напомним, что сейчас на территории Республики работают 27 многофункциональных центров. Жителям региона уже доступны 24 госуслуги в режиме «единого окна», а в будущем перечень предоставляемых услуг планируют расширить.

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