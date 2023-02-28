Украинские боевики обстреляли Сватово и Стаханов из РСЗО HIMARS

ВФУ продолжают обстреливать мирные города Донбасса
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины утром 28 февраля открыли огонь по двум населенным пунктам в Луганской Народной Республике. По ним было выпущено шесть ракет. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 07.30 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты), — отметили в ведомстве.
Также под огнем украинских боевиков оказался населенный пункт Сватово. По нему было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Сведения о последствиях обстрелов и жертвах уточняются.
Напомним, что за сутки вооруженные формирования Украины обстреляли порядка 39 раз. Под огнем оказались шесть населенных пунктов Республики, в том числе Донецк, Горловка и Ясиноватая.
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