Города ДНР присоединяться к федеральному проекту «Культура малой Родины»

В проекте примут участие города и малые населенные пункты Республики. Фото: Минстрой ДНР

Населенные пункты Донецкой Народной Республики станут участниками федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Его цель — расширение культурного досуга и возможностей для дополнительного образования. В рамках проекта в Республике планируют восстановить Дворцы культуры в малых населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

— Наиболее остро в проекте нуждаются малые города, села и районные центры. Зачастую в таких населенных пунктах местные клубы являются единственными учреждениями культуры, объединяющими в себе функции музеев, театров, досуговых центров, площадок для развития народного творчества и центров коммуникации населения, — рассказали в Минстрое.

В пресс-службе добавили, что в рамках проекта планируется ремонт местных Дворцов культуры и создание на их основе краеведческих музеев.

— Проект будет работать по ряду направлений – «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Театры – детям», «Модельные библиотеки», «Автоклубы», «Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств», «Муниципальные музеи», — подчеркнули в Минстрое.

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