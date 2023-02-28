На территории ДНР работают уже 27 отделений МФЦ

Жителям ДНР уже сейчас доступны 24 вида госуслуг в МФЦ. Фото: Минюст ДНР

27 отделений многофункциональных центров работают по всей территории Донецкой Народной Республики. С помощью МФЦ можно получить 24 вида госуслуг, в том числе зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. В ближайшее время в ДНР планируют открыть новые центры, а также расширить перечень услуг. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— в ДНР работают 27 офисов многофункциональных центров, как на материнской части, так и на освобожденных территориях. На сегодняшний день в них оказывают 24 вида госууслуг, — подчеркнул Хоценко. — Среди наиболее востребованных - регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, которая необходима для получения доступа не только к порталу Госуслуг, но и другим государственным и муниципальным системам.

Председатель добавил, что более 5 тысяч человек обратились для постановки на учет в налоговом органе и выдачу ИНН, а 4 тысячи граждан подали анкеты для получения СНИЛС.

— Система МФЦ в Республике продолжит свое развитие. В наших ближайших планах – открытие новых отделений, а также расширение перечня услуг, которые предоставляются в режиме «одного окна», — добавил Хоценко.

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