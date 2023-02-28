В Старобешевском районе ДНР в ближайшее время запустят новый водовод

Строительство насосных станций для нового водовода продолжается. Фото: кадр из видео Минстроя ДНР

В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики в ближайшее время в пробном режиме запустят новый водовод. Он будет обеспечивать район объемом воды до 7 тыс. м³ в сутки. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

— Под координацией Минстроя России продолжается комплексная работа по восстановлению инфраструктуры новых регионов, вошедших в состав РФ. Особое внимание уделяется обеспечению населения чистой питьевой водой. В Старобешевском районе (ДНР) строители бурят скважины и устанавливают насосные станции для местного водовода протяженностью порядка 35 км, — отметили в Минстрое.

В ведомстве подчеркнули, что при пробном запуске водовода будут использовать уже существующие скважины. Также в районе продолжается восстановление жилых домов и гражданской инфраструктуры. Бурятскими строителями восстановлено уже девять образовательных учреждений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки украинские боевики ранили девочку в Петровском районе Донецка

Под огнем ВФУ оказались шесть городов ДНР (подробнее)