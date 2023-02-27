Луганский завод «Маршал» может получить федеральную господдержку

Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ЛНР посетил объекты промышленности. Фото: Скриншот видео Минпромторг РФ

Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» может воспользоваться федеральной государственной поддержкой и получить компенсацию затрат на создание промышленной инфраструктуры, подав заявку на получение льготного займа из Фонда развития промышленности. Об этом заявил заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Вице-премьер в ходе рабочей поездки в ЛНР вместе с врио Главы Республики Леонидом Пасечником посетили объекты промышленности и торговли региона, в том числе - завод «Маршал», который производит необходимую в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и ЖКХ запорную арматуру. Предприятие оборудовано современными станками с ЧПУ (числовым программным управлением), испытательными стендами, имеет собственные лаборатории, конструкторское бюро, литейный цех и обеспечивает полный цикл производства продукции.

- Покупателями шаровых кранов, произведенных на "Маршале", являются практически все основные компании российского ТЭК. В планах у компании – создание индустриального парка и расширение производства, - отметил Денис Мантуров.

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