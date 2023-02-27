Украинские боевики заминировали «лепестками» запад Донецка

В ДНР на «лепестках» подорвались 93 человека, в том числе восемь детей. Фото МЧС ДНР

Вооруженные формирования Украины сегодня вечером рассыпали мины ПФМ-1 «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Сегодня в 17:55 в частном секторе Петровского района (поселок шахты № 29) обнаружены мины «Лепесток» на улицах: Павлова, Победителей, Леси Украинки, Гоголя, Вятской и Готвальда, — написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские силовики в 17:35 из района населенного пункта Галициновка выпусти в направлении Кировского района Донецка три ракеты из РСЗО. Поэтому мины могут оказаться и в этом районе.

Украинская армия начала активно минировать населенные пункты ДНР минами ПФМ-1 с середины прошлого лета. По последним данным, на «лепестках» подорвались 93 человека, в том числе восемь детей.

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