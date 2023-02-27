Вдова Героя ЛНР Дениса Кудрина передала вещи супруга в Луганский краеведческий музей

Татьяна Алиходжина (вторая слева) передала в музей вещи супруга и боевое знамя его подразделения. Фото: Газета «Республика»

Вдова Героя ЛНР, командира батальона «Хулиган» Дениса Кудрина Татьяна Алиходжина передала вещи супруга и боевое знамя его подразделения Луганскому краеведческому музею.

Алиходжина пояснила, что решила передать вещи луганскому музею, так как ее супруг стоял у истоков борьбы за свободу ЛНР.

- Хотя Денис и не был уроженцем Луганщины, но именно за эти территории он как офицер российской армии воевал. И моя задача – эту память увековечить и всеми возможными способами продолжать дело мужа, – отметила она.

Среди переданных вещей Героя ЛНР – шеврон батальона и фуражка, в которой Кудрин запечатлен на фотографиях после победы в Чернухино-Дебальцевской операции.

Напомним, руководитель Республики Леонид Пасечник в сентябре 2022 года присвоил звание Героя ЛНР посмертно Денису Кудрину. Кудрин родился в городе Короча Белгородской области. В 2014-м добровольцем вступил в ополчение ЛНР. Впоследствии возглавил мотострелковый батальон «Хулиган». Принимал активное участие в боях на автодороге Луганск-Лисичанск, известной как Бахмутская трасса, а также в Чернухино-Дебальцевской операции. 7 марта 2022 года подполковник Кудрин погиб в ходе спецоперации в районе поселка Кутузовка Харьковской области.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится для жителей ДНР льготных категорий с 1 марта

В ДНР переходят на социальную защиту по российским стандартам (подробнее)