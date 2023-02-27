В Донецке в результате обстрела ВСУ ранена 12-летняя девочка

По Петровке сегодня выпущено более 40 снарядов «натовского» образца. Фото: ТГ/Кулемзин

Девочка-подросток 2010 года рождения ранена в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По улице Бринько, 1-Е ранена девочка-подросток 2010 года рождения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о повреждениях в зданиях городской стоматологической поликлиники № 3 и школы №108.

Украинские боевики с самого утра ведут обстрел Петровского района. К этому часу противник восемь раз открывал огонь по району, выпущено более 40 снарядов «натовского» образца.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района в пос. Новый Горняк получили повреждения автобус 63-го маршрута и здание магазина по ул. Северодвинской.

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