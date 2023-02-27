В Донецке и Луганске на минувшей неделе появились на свет двойни

В Луганске и Донецке война не мешает появлению на свет новых горожан. Фото: ЛИЦ

В Донецке и Луганске за неделю появились на свет 92 малыша. Из них 45 мальчиков и 47 девочек. И в каждой столице – по одной двойне.

- За прошлую неделю с 20 по 26 февраля в Донецке появилось на свет 47 малышей – 27 мальчиков и 20 девочек. Среди новорожденных одна двойня – девочки, родились в Ленинском районе. Желаю новорожденным и их родителям богатырского здоровья, счастья, мирного неба над головой и ангела - хранителя, - написал в своем телеграм-канале глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

В Луганске о новорожденных за неделю с 20 по 26 февраля сообщила пресс-служба городской администрации.

- Всего за неделю родились 45 малышей – 18 мальчиков и 27 девочек. Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 400 г, минимальный – 1 кг 700 г, – говорится в сообщении.

В Луганском центре здоровья уточнили, что вес двойни мальчиков составил 2 кг 350 г и 2 кг 150 г.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Материнский капитал в ДНР 2023: размер, кто может оформить и какие документы нужны

Материнский капитал в ДНР теперь можно оформить и на детей, родившихся после 2007 года (подробнее)