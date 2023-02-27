Глава ДНР сообщил, что жители Артемовска оказались в тяжелейшей ситуации

Денис Пушилин сообщил, что эвакуированные жители получают всю необходимую помощь в тыловых городах ДНР. Фото: АГ ДНР

Количество гражданских, оставшихся сейчас в Артемовске, сосчитать невозможно. Однако, понятно, что они оказались в тяжелейших условиях. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Никакого доступа даже к медицинской помощи у жителей Артемовска сейчас нет. Пока невозможно назвать даже приблизительное количество гражданского населения, которое на сегодняшний день остается в чудовищных условиях в черте города. Те, кого нам удалось эвакуировать, получают всю необходимую помощь и поддержку в наших тыловых городах. Но то, что оставшиеся в городе находятся в тяжелейших условиях, в тяжелейших обстоятельствах, — это очень четко прослеживается по состоянию людей, которых удалось эвакуировать из самого Артемовска, — заявил в эфире телеканала «Россия-24» Пушилин .

Напомним, что 25 февраля украинские боевики взорвали дамбу на одном из водохранилищ в Артемовске. Для гражданских сложилась безвыходная ситуация, так как подрыв привел к затоплению множества домовладений.

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