Глава ДНР поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций России

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций России. Текст поздравления размещен в телеграм-канале руководителя Республики.

- Сегодня мы отмечаем День Сил специальных операций России и с большой гордостью поздравляем всех военнослужащих, которые защищают нашу Родину от угроз и обеспечивают безопасность людей, - заявил Пушилин.

Он отметил, что спецназовцы не жалеют ни сил, ни самой жизни, чтобы четко, слаженно и эффективно выполнять свою работу, и в полной мере осознают всю степень ответственности, которая на них возложена.

- Благодарю каждого, кто стоит в этих рядах за личное мужество, высокую самоотдачу и беззаветную преданность интересам России, - пожелал руководитель ДНР.

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля. Он был учрежден указом Президента РФ 26 февраля 2015 года, и входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР открылся центр наставничества для подростков «Хулиганодом»

Специалисты взялись искоренить само понятие «трудный» подросток (подробнее)