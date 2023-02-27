В Донецке обстрелом ВСУ повреждены стоматологическая поликлиника и школа

В здании стоматологии осколками побита кровля, выбито остекление окон. Фото: ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 27 февраля, днем ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, повреждена стоматологическая поликлиника. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

- Повреждения зафиксированы в здании городской стоматологической поликлиники № 3 по ул. Исакова, - говорится в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в здании стоматологии осколками побита кровля, выбито остекление окон. Также повреждения получило здание школы №108 (повреждено остекление окон).

Район был обстрелян несколько раз с начала текущих суток. Огонь велся со стороны подконтрольных ВСУ Ильинки, Курахово, Острого. Примелялась 155-мм артиллерия. Также по обстрелы попали Куйбышевской и Киевский районы Донецка.

Напомним, за истекшие сутки ВСУ 26 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 119 снарядов и ракет. Под вражеским огнем оказались Горловка (Никитовский район), столица город Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы) Были ранены 5 гражданских лиц, в том числе подросток 2005 года рождения, в Петровском и Кировском районах Донецка, а также ранее освобожденной Новониколаевке. Повреждены 3 домостроения в Петровском районе Донецка.

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