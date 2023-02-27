Тысячи преподавателей вузов ДНР и ЛНР повысили квалификацию для перехода на росстандарты

В вузах ДНР и ЛНР обучение переходит на российские стандарты. Фото: ЛИЦ

Более 4,7 тысячи преподавателей вузов ДНР и ЛНР прошли повышение квалификации в рамках перехода на российские образовательные стандарты. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

- На базе Донского государственного технического университета организовано повышение квалификации сотрудников вузов ДНР и ЛНР по теме «Актуальные вопросы преподавания в образовательных учреждениях высшего образования: нормативно-правовое, психолого-педагогическое и методическое сопровождение». Всего прошли повышение квалификации 4 722 человека, — сказано в сообщении.

Отмечается, что весной прошлого года обучение по программе базовой научной компетенции «Философия науки» в Санкт-Петербургском горном университете прошли 137 магистров и аспирантов Донецкого национального технического университета.

Напомним, 17 февраля принят Федеральный закон, который направлен на интеграцию сфер образования и науки новых регионов в образовательное пространство и систему научной деятельности России.

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