В ЛНР за сутки на пожарах погибли трое жителей

Пожары произошли из-за короткого замыкания электропроводки. Фото: МЧС ЛНР

Трое мужчин стали жертвами пожаров, произошедших за сутки в Луганске и Кировске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Утром 26 февраля на линию 101 Луганска поступил сигнал о загорании частного жилого дома на 2-й улице Менжинского в Большой Вергунке. К моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение дома по всей площади.

- В ходе проведения разведки на месте пожара были обнаружены тела 45-летнего хозяина и неизвестного мужчины, личность которого устанавливается, - сообщили в МЧС.

Огнем уничтожена комната на площади 25 кв. м, повреждена комната на площади 20 кв. м. Вероятной причиной пожара спасатели назвали короткое замыкание электропроводки обогревателя.

Также в ночь с 25 на 26 февраля в Кировске на улице Западная в результате короткого замыкания электропроводки пожаром уничтожен жилой дом на площади 64 кв. м, хозпостройка на площади 30 кв. м, навес на площади 20 кв. м на частном подворье. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1968 года рождения.

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