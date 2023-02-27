Украинская армия предприняла попытку контратаковать в районе Кременной

Андрей Марочко рассказал, почему ВСУ не удалась контратака. Фото: ЛИЦ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку ограниченными силами контратаковать наступающие российские подразделения в районе Кременной, понесли потери и отошли на ранее занимаемые рубежи. Об этом ЛИЦ сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

- В районе населенного пункта Кременная противник впервые за долгое время предпринял попытку контратаковать наши наступающие порядки. ВФУ (вооруженные формирования Украины) понесли необоснованные потери и были вынуждены вернуться на ранее занимаемые рубежи, - проинформировал Марочко.

Он отметил, что украинское военное командование при организации боевых действий пренебрегло докладами командиров о небоеспособности подчиненных им подразделений, которые уже понесли большие потери в ходе боев за истекшую неделю. Также контратакующие силы не достигли нужных значений по численности и вооружению. Несмотря на ограниченные возможности задействуемых в контратаке украинских подразделений, вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям.

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