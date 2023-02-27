В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ получили ранения пятеро мирных жителей

Петровский район в Донецке ежедневно обстреливается ВСУ. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 26 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 119 снарядов и ракет.

На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, ударный БПЛА. На горловском 6 обстрелов из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы двух населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), столица город Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы).

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц, в том числе подростка 2005 года рождения, в Петровском и Кировском районах Донецка, а также ранее освобожденной Новониколаевке.

Повреждены 3 домостроения в Петровском районе Донецка.

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