Дарья Морозова обратилась в ООН и МККК по факту удара ВСУ по бригаде скорой, прибывшей для оказания медицинской помощи раненым в Донецке

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Васильевна Морозова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН и МККК в связи с целенаправленным ударом ВСУ накануне по бригаде скорой, прибывшей для оказания медицинской помощи раненым в Донецке.

- Это вопиющее нарушение международного права. Мы понимаем, что международные инстанции закрывают глаза на преступления Украины, но это не означает, что мы не будем акцентировать на этом внимание. Я направила обращения в международные организации, приложив видео и все данные о последствиях этого удара, - сообщила Дарья Морозова ТАСС в воскресенье.

Также Омбудсмен ДНР обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предать произошедшее максимальной огласке. Она подчеркивает, что медики находятся под защитой Женевской конвенции.

- Беспринципные убийцы, которые цинично выкладывают в сеть доказательства своих преступлений. Они открыто показывают, что прекрасно понимали, куда наносят удар. И все это происходит при осознанном попустительстве Запада, - заключила Омбудсмен.

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