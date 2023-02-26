Украинские боевики нанесли артудар по Киевскому району Донецка

Украинские боевики обстреливают мирные кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

26 февраля вечером артудару ВСУ подвергся Киевский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Укронацисты в 20.45 обстреляли Киевский район. С позиций в Тоненьком было отправлено три снаряда калибром 155 миллиметров, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сегодня в Донецке в результате обстрелов украинских боевиков три мирных жителя ранены, еще один - подорвался на противопехотной мине ВСУ «Лепесток».

С самого утра Донецк под постоянными обстрелами украинской армии. Снаряды 155-го натовского калибра разрываются также в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах.

Напомним, что в прошедшие сутки украинские боевики обстреливали Донецк, Макеевку и Горловку. На донецком направлении противник совершил четырнадцать обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра.

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