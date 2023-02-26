В Волновахском районе в результате детонации ВОП ранен подросток

Эксперты документируют каждый факт преступлений ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

В воскресенье, 26 февраля, в поселке Новониколаевка, что в Волновахском районе Донецкой Народной Республики, в результате детонации взрывопасноного предмета ранен подросток. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- В результате детонации ВОП по улице Гагарина, 34 ранен парень-подросток 2005 года рождения, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Ранее сообщалось, что сегодня в Донецке в результате обстрелов украинских боевиков три мирных жителя ранены, еще один - подорвался на украинской противопехотной мине «Лепесток». Всего с начала нового витка эскалации конфликта на «лепестках» в ДНР подорвались 93 человека.

С самого утра Донецк под постоянными обстрелами украинской армии. Снаряды 155-го натовского калибра разрываются в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах. Напомним, что в прошедшие сутки ВСУ обстреливали Донецк, Макеевку и Горловку.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница

ЧП произошло в Петровском районе (подробнее)