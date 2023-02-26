Военный эксперт Андрей Марочко: Нехватка в ВСУ спецтехники для эвакуации раненых оборачивается ростом потерь

Андрей Марочко. Фото: ЛИЦ

Нехватка в украинской армии специализированной техники для эвакуации раненых ведет к росту потерь. Об этом сегодня Луганскому информационному центру сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

- В украинских войсках отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых. Поставляемая странами, входящими в блок НАТО, техника не предполагает эвакуацию раненых с поле боя, - рассказал Андрей Марочко.

По его словам, в связи с этим вооруженные формирования Украины вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские автомобили, которые имеют низкую проходимость и не отвечают санитарным требованиям.

- Это в свою очередь ведет к увеличению потерь в украинской армии, - заключил военный эксперт.

Ранее он сообщал, что вызванная потеплением распутица лишила украинских боевиков последних безопасных грунтовых дорог между Часовым Яром и Артемовском. Единственная до недавнего времени относительно безопасная дорога с твердым покрытием, проходящая через Хромово, уже находится под огневым воздействием российских войск.

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