В Донецке в результате украинской агрессии пострадали четыре мирных жителя

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В воскресенье, 26 февраля, в Донецке три мирных жителя в результате обстрелов ВСУ ранены, еще один - подорвался на украинской противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщал глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района на ул. Прогрессивной получила ранения женщина 1962 года рождения. А в результате обстрела Кировского района по улице Дагестанской получили ранения мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения, - сообщил в своем телеграм-канале донецкий градоначальник.

Кроме того, в Кировском районе Донецка на улице Бирюзова получила ранение при подрыве на мине «Лепесток» женщина 1957 года рождения.

С учетом последних данных от СЦКК, всего с начала нового витка эскалации конфликта на «лепестках» в ДНР подорвались 93 человека.

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