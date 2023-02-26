В Санкт-Петербурге помогают женам и матерям участников СВО

Елена Калинина. Фото: Союз женщин России

В Санкт-Петербурге Союз женщин России реализует проект «Женщина помогает женщине». Он призван помочь экстренно прибывшим в северную столицу России в связи со специальной военной операцией.

- Это, как правило женщины, чьи мужья или сыновья участвуют в боевых действиях. Мы оказываем им психологическую поддержку; проводим для них тренинги и обучающие программы по специальностям, которые помогут улучшить качество жизни, - рассказала «КП» глава Санкт-петербургского отделения Союза женщин России Елена Калинина.

Елена Ивановна уточнила, что это, прежде всего, социальный и интернет-маркетинг, техника продаж по телефону. Представительницы прекрасного пола смогут, находясь, где угодно, работать и дистанционно зарабатывать деньги.

Ранее «КП» сообщала, что с 1 по 5 марта в Санкт-Петербурге очередная группа активных женщин из Луганска, Донецка и Мариуполя примет участие в проекте «Мастерская будущего». Они пройдут обучение у лучших бизнес-коучей России и преподавателей Санкт-Петербургского социально-экономического института.

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