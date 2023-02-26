В Донецке на противопехотной мине «Лепесток» подорвалась мирная жительница

Такие мины разбрасывают по территории Республики украинские боевики с помощью РСЗО

В Донецке в Кировском районе на противопехотной мине «Лепесток» подорвалась мирная жительница. Об этом сегодня сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В Кировском районе по ул. Бирюзова в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» получила ранение женщина 1957 года рождения, - говорится в сообщении донецкого градоначальника.

Ранее «КП» сообщала о ранении мирной жительницы в прифронтовом Петровском районе Донецка в результате обстрела украинских боевиков. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу № 14 - единственное учреждение здравоохранения в «красной зоне» Петровского района.

Украинские боевики обстреливают Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка. Они ведут огонь из НАТОвских вооружений. Вражеские снаряды и ракеты прилетают из оккупированных населенных пунктов Желанное и Курахово.

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