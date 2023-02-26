Как в ДНР выдают российские паспорта

Граждан принимают по талонам электронной очереди. Фото: МВД ДНР

Сотрудники Миграционной службы МВД ДНР сообщают о том, что жители, подавшие заявления на получение паспорта гражданина Российской Федерации, которые ранее не приобретали гражданства РФ, могут по истечению десяти рабочих дней без предварительной записи обращаться в терподразделения по месту подачи документов для получения оформленных паспортов.

- Прием граждан по любым вопросам, относящимся к сфере компетенции Миграционной службы, осуществляется с 08.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) по талонам электронной очереди, которые жители Республики могут получить в терминалах, расположенных в каждом территориальном подразделении, - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

Адреса пунктов приема документов размещены на сайте Миграционной службы МВД ДНР. Детальную информацию о работе Миграционной службы можно получить по телефонам «горячей линии» 494 или + 7 (949) 099-49-49.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница

ЧП произошло в Петровском районе (подробнее)