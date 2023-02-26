Под Угледаром наградили морских пехотинцев Тихоокеанского флота

На угледарском направлении наградили морских пехотинцев Тихоокеанского флота. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

На передовой на Угледарском направлении полпред Дальневосточного федерального округа (ДФО) Юрий Трутнев и командующий группировкой «Восток» Рустам Мурадов встретились с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота и вручили военнослужащим государственные награды. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР.

- Военнослужащие каждый день на передовой делают все возможное, чтобы приблизить день нашей общей Победы, - говорится в сообщении УНМ ДНР.

Ранее руководитель Республики Денис Пушилин заявлял, что подразделения вооруженных сил Российской Федерации закрепились в южной части Угледара, а из освобожденных районов начали эвакуировать мирных жителей.

Угледар расположен к юго-западу от Донецка. Город является важным логистическим узлом, взятие которого откроет возможности для нанесения ударов по украинским позициям на нескольких направлениях, а также позволит остановить снабжение группировки ВСУ на марьинском направлении, откуда ведутся обстрелы западной части Донецка.

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