В Донецке в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница

Пострадавшую госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 26 февраля, в прифронтовом Петровском районе Донецка, что на западе столицы Донецкой Народной Республики, в результате обстрела украинских боевиков ранена мирная жительница. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района в 9.30 утра на ул. Прогрессивной получила ранения женщина 1962 года рождения, - рассказал Алексей Валерьевич.

Пострадавшую доставили в городскую больницу № 14 - единственное учреждение здравоохранения в "красной зоне".

По данным СЦКК, по Петровскому району Донецка с начала суток ВСУ выпустили 36 снарядов.

Ранее «КП» сообщала, что ВСУ обстреливают Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка. Украинские боевики ведут огонь из НАТОвских вооружений. Вражеские снаряды и ракеты прилетают из оккупированных населенных пунктов Желанное и Курахово.

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