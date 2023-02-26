ВСУ обстреливают Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 26 февраля, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка снова под постоянными обстрелами вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Украинские каратели ведут обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка. В 09.30 из Желанного враги выпустили 5 снарядов калибром 155 мм. Петровский район снова под обстрелом украинских карателей. В 09.50 из Курахово враги выпустили 5 снарядов калибром 155 мм. Кировский район опять под вражеским огнем. В 10.00 из Красногоровки украинские фашисты выпустили 4 снаряда калибром 152 мм, - сообщает в своем телеграм-канале донецкий градоначальник.

Также украинские боевики обстреляли Петровку в 10.35 и 10.50. Противник выпускал снаряды и ракеты из оккупированного Курахово.

Мэр призвал горожан не выходить на улицу без лишней необходимости. «Берегите себя и своих близких», - обратился он к дончанам.

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